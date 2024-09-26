2 пфеннига 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1857 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24 EUR. Торги состоялись 25 марта 2015.

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