2 пфеннига 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1853 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность PROOF (2) Нет оценки (11) Сервис PCGS (1)