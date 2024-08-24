2 пфеннига 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 27 июня 2023.

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