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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1842 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1842 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1842 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 185 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1842 D на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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