2 пфеннига 1842 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 185 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

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