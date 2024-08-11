2 пфеннига 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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