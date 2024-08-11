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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1842 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1842 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1842 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1842 A на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Пруссия 2 пфеннига 1842 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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