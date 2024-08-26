1 пфенниг 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1860 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

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