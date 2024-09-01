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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1857 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1857 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1857
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1857 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 28 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2021.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1857 A на аукционе Numismatica Ferrarese - November 12, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1857 A на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1857 A на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1857 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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