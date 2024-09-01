1 пфенниг 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1857 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 28 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2021.

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