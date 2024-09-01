Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Numismatica Ferrarese
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1857
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1857 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 28 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2021.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Где продать?
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