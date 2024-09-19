1 пфенниг 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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