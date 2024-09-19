Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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