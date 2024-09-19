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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1856 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • Zöttl (2)
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Heritage - July 6, 2017
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Heritage - April 14, 2015
Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1856 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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