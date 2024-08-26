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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1846 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1846 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1846 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 1 пфенниг 1846 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1846 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1846 D на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1846 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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