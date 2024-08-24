1 пфенниг 1845 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2724 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 85 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.

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