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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1845 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1845 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1845 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2724 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 85 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.

Сохранность
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  • NUMMUS Olomouc (1)
Пруссия 1 пфенниг 1845 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 1 пфенниг 1845 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 85 CZK
Пруссия 1 пфенниг 1845 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1845 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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