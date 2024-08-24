Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1845 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1845
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2724 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 85 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- Künker (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
Где продать?
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