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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1843 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1843 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1 пфенниг 1843 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1843 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1843 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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