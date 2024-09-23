1 пфенниг 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.

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