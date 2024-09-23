Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (2)
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