1 пфенниг 1842 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 65 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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