Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1842 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1842 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Naumann (1)
  • Numismatica Ferrarese (5)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Naumann - March 3, 2024
Продавец Naumann
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2023
Сохранность F
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность F
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1842 A на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1842 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск