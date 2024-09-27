Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2023
Сохранность F
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Где продать?
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