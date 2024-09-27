1 пфенниг 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

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