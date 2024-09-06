Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1840 года A "Горный". Медь. Односторонний оттиск (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Медь. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года "Горный" со знаком A. Медь. Односторонний оттиск. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1480 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 13000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.
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