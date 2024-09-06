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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1840 года A "Горный". Медь. Односторонний оттиск (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Медь. Односторонний оттиск

Аверс монеты - Талер 1840 года A "Горный" Медь Односторонний оттиск - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Реверс монеты - Талер 1840 года A "Горный" Медь Односторонний оттиск - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года "Горный" со знаком A. Медь. Односторонний оттиск. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1480 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 13000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (3)
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1840 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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