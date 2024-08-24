Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1840 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 22 января 2022
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
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Дата 17 октября 2021
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Дата 2 июня 2021
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Дата 17 ноября 2018
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Дата 5 июля 2017
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