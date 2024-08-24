Талер 1840 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.

Сохранность AU (1) XF (8) VF (22) Нет оценки (1)

Продавец Все фирмы

Auctiones (1)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (1)

Busso Peus (2)

CoinsNB (1)

COINSNET (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (3)

Gorny & Mosch (2)

Höhn (4)

Kroha (2)

Künker (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Numedux (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Teutoburger (6)

WAG (1)