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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1840 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1840 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1840 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (2)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
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  • Höhn (4)
  • Kroha (2)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Numedux (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (6)
  • WAG (1)
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Auctiones - June 17, 2018
Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1840 A "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1840 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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