Талер 1838 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1838 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 940 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

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