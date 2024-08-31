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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1838 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1838 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1838 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1838 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 940 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Coins of History - March 10, 2019
Продавец Coins of History
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Rauch - December 14, 2014
Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1838 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1838 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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