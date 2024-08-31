Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1838 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1838 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 940 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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