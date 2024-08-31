Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1837 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1837 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Дата 18 февраля 2023
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