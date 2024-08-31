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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1837 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1837 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1837 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1837 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1837 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1837 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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