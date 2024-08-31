Талер 1837 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1837 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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