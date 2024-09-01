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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1835 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1835 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1835 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1835 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5197 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.

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Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - October 11, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 11 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1835 A "Горный" на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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