Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1835 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1835 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5197 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 11 октября 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
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