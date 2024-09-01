Талер 1835 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1835 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5197 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (31) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Felzmann (6)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Höhn (2)

Kroha (2)

Künker (4)

Monedalia.es (1)

Münz Zentrum Rheinland (5)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (2)

Solidus Numismatik (2)

Teutoburger (3)

WAG (2)

Wormser Auktionshaus (1)