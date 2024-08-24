Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1834 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1834 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
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