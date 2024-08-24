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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1834 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1834 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1834 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1834
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1834 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1834 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1834 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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