Талер 1831 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1831 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1750 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

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