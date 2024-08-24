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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1831 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1831 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1831 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1831 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1750 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (2)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • Grün (1)
  • Katz (3)
  • Kroha (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Teutoburger (9)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (5)
  • WDA - MiM (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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