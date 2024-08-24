Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1831 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1831 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1750 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
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Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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