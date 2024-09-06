Талер 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (32) VF (16) F (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

Attica Auctions (1)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (1)

CoinsNB (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (4)

Grün (3)

HIRSCH (2)

Höhn (2)

Karamitsos (1)

Katz (2)

Kroha (2)

Künker (9)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Münzen Gut-Lynt (2)

Niemczyk (1)

Rauch (2)

Stack's (1)

Teutoburger (8)

VL Nummus (1)

WAG (5)

WCN (4)

Wormser Auktionshaus (1)