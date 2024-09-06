Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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