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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1838 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1838 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1838 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2266 проданному на аукционе H.D. Rauch за 115 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Rauch (1)
  • WAG (2)
Пруссия Талер 1838 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия Талер 1838 D на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия Талер 1838 D на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1838 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1838 D на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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