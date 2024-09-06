Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1838 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1838 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • COINSNET (1)
  • Frühwald (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (5)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Пруссия Талер 1838 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Пруссия Талер 1838 A на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Heritage - September 13, 2009
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1838 A на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1838 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск