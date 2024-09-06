Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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