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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1835 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1835 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе H.D. Rauch за 300 EUR. Торги состоялись 17 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (1)
Пруссия Талер 1835 A на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
Пруссия Талер 1835 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия Талер 1835 A на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1835 A на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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