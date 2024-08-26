Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе H.D. Rauch за 300 EUR. Торги состоялись 17 января 2022.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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