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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1834 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1834 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1834 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1834
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1834 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Rauch (1)
Пруссия Талер 1834 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия Талер 1834 D на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
775 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Пруссия Талер 1834 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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