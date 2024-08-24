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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1832 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1832 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1832 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1832 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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Пруссия Талер 1832 D на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия Талер 1832 D на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Пруссия Талер 1832 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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