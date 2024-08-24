Талер 1832 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1832 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность VF (3)