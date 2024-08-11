Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1831 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1831 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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