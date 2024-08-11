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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1831 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1831 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1831 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1831 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Пруссия Талер 1831 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия Талер 1831 D на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 1600 CZK
Пруссия Талер 1831 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1831 D на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1831 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Gärtner - February 10, 2016
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1831 D на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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