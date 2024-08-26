Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1828 года A "Тип 1828-1840" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1828
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1828 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 14000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
Сохранность
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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