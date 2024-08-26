Талер 1828 года A "Тип 1828-1840" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1828 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 14000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

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