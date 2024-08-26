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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1828 года A "Тип 1828-1840" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1828 года A "Тип 1828-1840" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1828 года A "Тип 1828-1840" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1828 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 14000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
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Пруссия Талер 1828 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1828 A на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Пруссия Талер 1828 A на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Пруссия Талер 1828 A на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Пруссия Талер 1828 A на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Пруссия Талер 1828 A на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия Талер 1828 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 A на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 A на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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