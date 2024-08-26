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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1828 года D "Тип 1823-1828" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1828 года D "Тип 1823-1828" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1828 года D "Тип 1823-1828" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Höhn (1)
  • Künker (7)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (5)
Пруссия Талер 1828 D на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Пруссия Талер 1828 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Пруссия Талер 1828 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Busso Peus - July 8, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 8 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1828 D на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1828 D на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1828 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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