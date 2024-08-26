Талер 1828 года D "Тип 1823-1828" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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