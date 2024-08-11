Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1825 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1216 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (8)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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