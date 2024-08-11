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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1825 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1825 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1825 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1216 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (8)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (8)
Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Пруссия Талер 1825 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 D на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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