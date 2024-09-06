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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1823 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1823 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1823 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Künker (6)
Пруссия Талер 1823 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия Талер 1823 D на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность VF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Пруссия Талер 1823 D на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1823 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1823 D на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1823 D на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1823 D на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1823 D на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1823 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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