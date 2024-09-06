Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1823
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1823 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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