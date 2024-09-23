Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1840 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1840 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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