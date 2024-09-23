Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4534 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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