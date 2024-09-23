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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4534 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Naumann - September 6, 2020
Продавец Naumann
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Kroha - June 17, 2014
Продавец Kroha
Дата 17 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1840 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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