1/6 талера 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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