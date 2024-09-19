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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1838 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1838 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Zöttl (4)
Пруссия 1/6 талера 1838 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Пруссия 1/6 талера 1838 A на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1838 A на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1838 A на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1838 A на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 1/6 талера 1838 A на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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