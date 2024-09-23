1/6 талера 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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