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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1835 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1835 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1835
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/6 талера 1835 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Пруссия 1/6 талера 1835 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Пруссия 1/6 талера 1835 A на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1835 A на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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