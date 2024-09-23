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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1828 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1828 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2215 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2015.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1828 D на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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