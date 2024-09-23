Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1828
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2215 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2015.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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