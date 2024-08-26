1/6 талера 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1823 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1757 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 520 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

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