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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1823 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1823 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1823 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1757 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 520 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Пруссия 1/6 талера 1823 D на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Пруссия 1/6 талера 1823 D на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1823 D на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1/6 талера 1823 D на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1823 D на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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