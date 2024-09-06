1/2 серебряных гроша 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1571 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.

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