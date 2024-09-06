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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1840 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1840 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1571 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1840 A на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1840 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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