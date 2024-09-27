1/2 серебряных гроша 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность AU (1) VF (1)