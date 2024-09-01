Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1834 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 15,16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1834
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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