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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1834 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1834 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1834 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1834
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Heritage - September 26, 2013
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Heritage - September 26, 2013
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Heritage - July 4, 2013
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Heritage - July 4, 2013
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1834 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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