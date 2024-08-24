1/2 серебряных гроша 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

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