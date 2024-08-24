Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 15,16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1828
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
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