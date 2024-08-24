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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1828 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1828 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1828 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1828 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1828 D на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1828 D на аукционе Emporium Hamburg - December 16, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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