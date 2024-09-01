1/2 серебряных гроша 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1828 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

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