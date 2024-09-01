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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1828 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1828 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1828 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1828 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1828 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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