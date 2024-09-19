Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1840 года A. Олово. Односторонний оттиск (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Олово. Односторонний оттиск
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 1,29 гр
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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