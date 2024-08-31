Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1825 года A. Олово. Односторонний оттиск (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Олово. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1825 года со знаком A. Олово. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2557 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.
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