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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1825 года A. Олово. Односторонний оттиск (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Олово. Односторонний оттиск

Аверс монеты - Фридрихсдор 1825 года A Олово Односторонний оттиск - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Реверс монеты - Фридрихсдор 1825 года A Олово Односторонний оттиск - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 3,93 гр

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1825 года со знаком A. Олово. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2557 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.

Сохранность
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  • Künker (2)
Пруссия Фридрихсдор 1825 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1825 A на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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