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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1840 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1840 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1840 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
3087 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - September 28, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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