Фридрихсдор 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1840 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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