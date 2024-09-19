Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1840 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 26 сентября 2023
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Дата 21 марта 2023
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Дата 27 сентября 2022
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Дата 22 марта 2022
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