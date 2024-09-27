Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1837
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1837 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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