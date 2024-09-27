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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1837 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1837 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1837 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

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Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
5049 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе Stack's - January 16, 2007
Пруссия Фридрихсдор 1837 A на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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