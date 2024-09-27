Фридрихсдор 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1837 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

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