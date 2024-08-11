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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1836 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1836 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1836
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1836 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
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  • Westfälische (2)
Пруссия Фридрихсдор 1836 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
2023 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1836 A на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
3309 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1836 A на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1836 A на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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