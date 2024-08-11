Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1836
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1836 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
3309 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
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