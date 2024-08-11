Фридрихсдор 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1836 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

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