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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1832 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1832 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1832 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1832 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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