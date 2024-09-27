Фридрихсдор 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1832 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность UNC (4) XF (9) VF (5) Сохранность (слабы) MS62 (4) Сервис NGC (4)