Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1832
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1832 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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