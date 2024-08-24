Фридрихсдор 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1828 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1971 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

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