Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1828
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1828 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1971 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Künker (6)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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