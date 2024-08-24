Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1825
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1825 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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